Росіяни почали будівництво помпової станції для перезапуску Запорізької АЕС

Російські окупанти почали будувати плавучу помпову станцію для перезапуску Запорізької АЕС. Вона має забезпечити водопостачання в разі виведення блоків на проєктну потужність.

Відповідну заяву зробив очільник "Росатома" Алєксєй Ліхачов. Про це в суботу, 7 червня, повідомили пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Що відомо про будівництво

За словами Ліхачова, водопостачання є одним із ключових питань, які потребують окремого вирішення. Проблеми з ним виникли ще після руйнування Каховської дамби, проте нині безпеку підтримують 11 додаткових свердловин.

Потужність майбутньої помпової станції – до 80 000 кубометрів на годину.

Держкорпорація нібито вже підготувала комплексний план поетапного введення Запорізької АЕС в експлуатацію. Документ зараз узгоджують в уряді країни-агресорки та її міністерстві енергетики.

Реалізація плану можлива тільки за умови зняття всіх військових загроз, включно з прямими атаками й диверсійними діями, спрямованими на порушення безпечної та стабільної роботи станції,

– цинічно заявили в Росії.

План також передбачає відновлення електромереж і "юридичну роботу". За словами окупантів, представники їхньої делегації та партнери з МАГАТЕ "єдині в цьому питанні".