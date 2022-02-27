Українська влада припускала, що 26 – 27 лютого будуть дуже складними, мовиться про бомбардування та наступ ворога. Однак українці мужньо пережили попередню ніч, тож і ніч на 27 переживемо.

Про це і ефірі 24 каналу заявив Федір Веніславський, член комітету з Нацбезпеки. Він підтвердив, що справді лунають вибухи, однак працює українська повітряна оборона.

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Збройні сили України збили вже другий російський ІЛ-76 з десантниками. Тож, як підкреслив Веніславський – усе добре.

Пережили вчорашню ніч – переживемо сьогоднішню,

– Веніславський.

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