Пережив ракетну атаку: папуга, якого знайшли рятувальники, повернувся до господарів

У Києві працівники ДСНС України врятували папугу з палаючої квартири, в яку потрапила ворожа ракета.

Господарів пернатого одразу не знайшли, тому він залишився жити у пожежній частині. Після розголосу папугу змогли повернути до сімʼї.

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Виявилося, що господарі Кеші поїхали до Львова. А самого птаха приходили годувати рідні сімʼї. Тепер вони забрали його до себе, аби повернути господарям, коли ті повернуться додому.

"Дякуємо всім небайдужим, хто поширив наше оголошення. Слава Україні", – написали на сторінці ДСНС України.

Дивіться відео з Кешою, якого віддали господарям:

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