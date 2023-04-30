Сезон пожеж триває: у Пермі спалахнув завод-виробник РСЗВ, під Нижнім Новгородом – бензовози

У Росії, вочевидь, вирішили підхопити флешмоб Козачої бухти у Севастополі. Наприклад, у Пермі спалахнув завод, який виготовляє боєприпаси для РСЗВ, а в Нижньому Новгороді "щось сталося" із бензовозами.

Про пожежі у Росії повідомляють тамтешні ЗМІ, пише 24 Канал. Також у мережі публікують кадри пожеж.

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Вибухові трансформатори: пожежа в Пермі

Увечері за місцевим часом у російській Пермі спалахнула пожежа на "Мотовіліхінських заводах". Дочірні компанії цієї корпорації, такі як "Спеціальне конструкторське бюро" та "Мотовіліха – цивільне машинобудування" є єдиними в Росії виробниками боєприпасів до реактивних систем залпового вогню. Також там виготовляють артилерійські снаряди та бойові й транспортно-зарядні машини.

Пожежу на підприємстві було видно на усе місто.

Пожежа на заводі в Пермі / Фото росЗМІ

Цікаво, що у російських МНСників одразу ж знайшлося пояснення причин пожежі. Мовляв, загорівся трансформатор. На місце відправили 37 пожежників і 10 одиниць техніки. Повідомлень про постраждалих, як звично, немає.

У Нижньому Новгороді теж "гаряче"

Гарячим видався день і в Новому Новгороді, де загорілася стоянка для бензовозів. Вогонь охопив 50 квадратних метрів. У результаті цього 3 бензовози загорілися. Також від вогню постраждало побутове приміщення, а після ліквідації пожежі продовжували горіти шини.

Пожежа в Нижньому Новгороді / Фото росЗМІ

На місце відправили 33 пожежників і 25 одиниць техніки. У російському МНС кажуть як звично, що постраждалих нема.

"Вибуховий ранок" у Севастополі

Ранок 29 квітня був неспокійним у тимчасово окупованому Севастополі. У Козачій бухті пролунали потужні вибухи, після чого спалахнула пожежа на нафтобазі.

Представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов розповів, що знищені внаслідок вибуху нафтопродукти призначались для потреб чорноморської флотилії Росії. Також представник розвідки відзначив, що ця пожежа – божа кара окупантам за удар по Умані, який забрав 23 життя.

Через вибухи та пожежу так званий кримський міст – незаконне будівництво, яке з'єднує окупований півострів з Росією – утворилися величезні затори у бік країни-терориста. Крім того, урядовий борт з тимчасово окупованого півострова вилетів до Москви. Хто перебував на борту – поки невідомо.