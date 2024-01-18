Перш ніж говорити про мобілізацію людей, треба мобілізувати ресурси, – нардеп і військовий

Україна не має часу на довгі дискусії щодо того, яким буде закон про мобілізацію. Нам треба боротися за незалежність, а не гаяти час на політичні ігри, вважає народний депутат і військовий Лозинський, який звільняв Херсон.

Роман Лозинський наголосив на важливості FPV-дронів. За його словами, достатня кількість новітньої техніки допоможе військовим почуватися впевненіше і заохотить військовозобов'язаних мобілізуватися. Цю думку він висловив в ефірі телемарафону.

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ЗСУ потрібні технології

Вся країна останній місяць, а то і два говорить про мобілізацію людей, замість того щоб говорити про мобілізацію ресурсів,

– висловився Лозинський.

Він переконаний: якщо люди знатимуть, що Сили оборони мають дрон для розвідки, що вони не будуть штурмувати позиції чи окопи росіян із автоматом, а просто залетять на ударному FPV-дроні або зроблять скид, це зніме багато питань щодо мобілізації.

У цьому випадку нові мобілізовані йтимуть добровільно, із впевненістю, що вони виконають завдання і повернуться живими, що ризик загинути мінімальний.

Ці рішення в парламенті є, але чомусь почали говорити саме з мобілізації людей. Водночас Лозинський підкреслив: війни виграють люди і техніку опановують люди.

Хто має говорити про мобілізацію

На думку Лозинського, у нас немає права і немає шансів дискутувати місяцями про новий закон. Україна бореться за незалежність і закон про мобілізацію життєво важливий.

Що цікаво, Лозинський є представником опозиції, але він вважає, що немає часу на політичні ігри.

За Конституцією, за мобілізацію відповідає президент України. Він повинен вийти, поруч з ним повинні стояти міністр оборони, головнокомандувач Залужний. Можливо, навіть з ними повинні стояти опозиційні політики, і всі разом звертатися до українців,

– пояснив він.

Тоді люди зможуть повірити політикам, які виходять з рішеннями.

Хто такий Роман Лозинський

Він воював на Херсонському напрямку, був одним із тих, хто звільняв Херсон. Має відзнаку Головнокомандувача "Золотий Хрест", служив у морському центрі ССО. Політичну діяльність розпочав іще до війни, наразі є членом депутатського об'єднання "Справедливість". Хлопець є членом Пласту, активно займається спортом, входить у список Forbes "30 до 30: творці майбутнього".