Перша евакуаційна колона з Сум рухається за планом: відео з автобуса

Вранці 8 березня розпочали евакуацію жителів Сум до Полтавської області. Попри домовленості, росіяни таки відкривали хаотичний вогонь. Проте вивезення людей продовжується.

Відео, оприлюднене в соцмережах, було зняте в одному з автобусів першої колони. Час зйомки – близько 13:00 – 14:00.

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В автобусі евакуювали іноземних студентів

В автобусі переважно перевозили місцевих студентів. Проте і місцеві жителі теж були у переповненому транспорті. Згодом автобус зупинився – аби люди могли пообідати. Пасажири кажуть: наразі все було спокійно.

Процес відбувається спокійно

На іншому відео з Сумщини видно, що процес відбувається спокійно. Людей садять в транспорт організовано – на сидячі місця, у цьому допомагають бійці Нацгвардії та правоохоронці. Також в регіон вже прибув гуманітарний вантаж – ліки та продукти, їх сортують.

Дивіться відео евакуації:

Голова ОВА попросив водіїв вивозити якомога більше людей

Голова ОВА Дмитро Живицький раніше повідомив, що "зелений коридор" є. Він також попросив водіїв, які виїжджають, брати якомога більше людей з собою. Живицький наголосив, попри "тишу", жодних гарантій безпеки нема, слід бути дуже уважними.

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