Перша колона із Сум уже вирушила, другу формують на 13:00, – Живицький

Суми таки отримали "зелений коридор" та почали евакуйовувати людей з розбомблених територій. Перша колона автобусів вже вирушила з міста.

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький розповів, що з міста близько 9 ранку відправилася перша колона автобусів.

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За його словами, коридор в режимі тиші обіцяли з 9 до 21 години. Тож, в обід планують вивезти ще одну колону.

Можна вирушати власним транспортом, будуть організовані автобуси. Друга колона формується для виїзду близько 13:00.. Виїзд із Сум зі сторони педагогічного університету,

– написав Живицький.



Додамо, що з Полтавщини до Сум виїхали 35 автобусів для евакуації. В місто також направили також 20 тонн гуманітарної допомоги, зокрема їжу та ліки.

Раніше про "зелений коридор" для Сум повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Вона зазначила, що це офіційно погодило міноборони Росії. Гумкоридор діятиме 8 березня з 9:00 по 21:00.

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