У Києво-Печерській лаврі вперше молилися за Мазепу: його піддала анафемі російська церква
Джерело:Громадське
Сьогодні, 11 червня, у Києво-Печерській лаврі вперше відбулося богослужіння за упокій Івана Мазепи. Раніше ім'я гетьмана було піддано анафемі російською церквою московського патріархату.
Молебень пройшов у приміщенні церкви Всіх святих, яку збудували за гроші Івана Мазепи. Саме в цей день, 325 років тому, церкву вперше освятили.
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Ця подія стане початком відродження в українській Лаврі традиції вшанування видатних постатей національної історії та культури. А в лаврських храмах лунатиме молитва Богові за Україну, за захисників та захисниць нашої країни та нашого народу,
– зазначали попреедньо представники Мінкульту.
Під час заходу оголосили про початок реставраційних робіт й презентують новий проєкт – Музейний центр "Гетьман Іван Мазепа та його доба". Він базуватиметься в Онуфріївській вежі.
Гетьман Іван Мазепа робив державотворчі кроки на шляху незалежності України. У Росії Мазепу називають "зрадником".
Захід відбувся з благословіння митрополита Київського і всієї України Єпіфанія.
"Лавра стає українською": у її стінах молебні за українських діячів
Міністр культури України Олександр Ткаченко нагадав, що у програмі державного будівництва Мазепа приділив надзвичайну увагу розвиткові Лаври та взагалі Печерського містечка як церковного, культурно-мистецького, освітнього осередку.
Церква Всіх святих завжди чітко пов'язувалася у свідомості українців з іменем великого гетьмана. "Мазепиною церквою" називалася навіть у путівниках імперських часів,
– зазначив Ткаченко.
Міністр наголосив, що Лавра стає українською: "тепер в її стінах будуть звучати молебни за видатних діячів української історії".
Києво-Печерській лаврі відправили панахиду за гетьманом Мазепою
До речі, РПЦ й Українська православна церква московського патріархату анафему досі не зняли.