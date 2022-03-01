Перша від початку війни автівка Укрпошти перетнула кордон і вже в Польщі

Вночі перша від початку війни автівка національної пошти "Укрпошта" перетнула кордон із Польщею. В Мінінфраструктури повідомили, що планується поновлювати експорт, наскільки це можливо.

Міністерство інфрастраструктури України повідомило, що перша вантажівка Укрпошти вже перетнула кордон Польщі.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Також у відомстві зазначили, що в тестовому поновлюються магістральні маршрути, які зв'язуватимуть східну та західну частину України.

Повний текст повідомлення:

Також сьогодні вночі перша після війни автівка Укрпошти перетнула кордон і вже в Польщі. До кінця тижня плануємо поновити експорт настільки, наскільки це можливо. Поновлюємо і магістральні маршрути (в тестовому режимі), які будуть зв’язувати схід та захід. Якщо все буде добре, ці коридори будемо поширювати.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!