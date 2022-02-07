Перша репетиція весни: в Україну суне аномальне потепління

У період з 7 по 13 лютого на українців чекає потепління. Синоптики повідомляють про тривалі відлиги та аномально високі температури.

В атмосфері над Північною Атлантикою та Європою від початку лютого фіксують чітко виражений західний переніс повітряних мас. Це забезпечує постійне випадання опадів та відлиги.

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В Україні очікують потепління

За словами синоптика Ігоря Кібальчича, протягом тижня очікується переважання області зниженого атмосферного тиску в районі Скандинавії та Норвезького моря. Натомість над Західною Європою та країнами Середземномор'я пануватиме антициклон та малохмарне небо.

В Україні найближчий тиждень має всі шанси бути аномально теплим з достатньою кількістю опадів і тривалими відлигами,

– наголосив синоптик.

Вони супроводжуватимуться туманами й активним танення снігу. Перевищення середніх температур прогнозують у межах +3…+7 градусів щодо кліматичної норми.

Кібальчич уточнив, що сніг, мокрий сніг, дощ, мряка будуть протягом всього тижня. Однак найінтенсивніше вони появляться в західних і північних областях країни. Синоптик підсумував, що на Україну чекає перша репетиція весни.

Погода у період з 7 по 13 лютого

У понеділок, 7 лютого, в західних областях очікують помірний, вдень у північних, Вінницькій та Черкаській областях невеликий мокрий сніг та дощ. Натомість Закарпаття накриють значні опади. На дорогах все ще буде ожеледиця. Омине вона лише південні регіони.

Вітер буде південно-західний, розганятиметься до 7 – 12 метрів за секунду. Однак на Заході, Півдні та у Криму місцями фіксуватимуть пориви до 15 – 20 метрів за секунду.

Температура повітря вдень становитиме +1...+6 градусів, у Криму – до +10.

У вівторок, 8 лютого, вночі скрізь, окрім західних областей, падатиме мокрий сніг і дощ. Вдень опади збережуться у східних та південно-східних областях.

Стовпчики термометрів сягатимуть позначок -3…+2 градуси. На Півдні та Сході, вдень на крайньому Заході буде 0…+5 градусів, у Криму знову до +10.

Вітер дутиме північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду. Водночас у південних та західних областях місцями можливі пориви до 15 – 20 метрів за секунду.

У середу, 9 лютого, вночі в Україні, окрім південних та більшості центральних областей, вдень у північно східних пройде невеликий мокрий сніг.

Повітря прогріється до 0…+5 градусів, у західних областях – +9 градусів. У високогір'ї Карпат пануватиме морозна погода, періодично йтиме сніг.

У четвер та п'ятницю, 10 – 11 лютого, більшу частину країни накриє мокрий сніг і дощ.

Лише у південних областях та Криму буде сухо. Стовпчики термометрів показуватимуть +2…+7 градусів, на Півдні – до +12.

На вихідні, 12 – 13 лютого, опадів не очікують.

Вдень температура повітря становитиме +1…+6 градусів. Вночі вдарить мороз до -5 градусів, у Карпатах – до -10. Тільки у Криму й надалі триватиме безморозний період.

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