Перша серйозна провокація за останні 10 днів: деталі обстрілу прикордонних сіл на Сумщині
Джерело:телеканал "Рада"
Російські війська обстріляли села Сумщини, що неподалік від кордону. Дісталось Великій Писарівці. Голова Сумської ОВА назвав це найбільшою провокацію за останні 10 днів.
Зараз, зазначив Дмитро Живицький, ситуація на Сумщині є стабільною та спокійною. Проте за декілька годин до цього прикордонні села обстріляли з мінометів або артилерії.
До теми Російські окупанти обстріляли Велику Писарівку на Сумщині
Зазнали пошкоджень приватні будинки
Було скинуто 120-міліметрові міни, пошкоджено приватні будинки. Міна залетіла до людей прямо в хату. Це за останні днів 10 найсерйозніша провокація,
– сказав Живицький.
Голова ОВА зауважив: обстріл відбувався з території Росії. Масованого наступу наразі очікувати не слід, проте слід бути дуже обережними, адже країна-агресорка розташована прямо біля кордону Сумської області.
Очікувати можна, чого завгодно, – Живицький
У сусідній Харківщині ведуть активні бойові дії, отож очікувати, каже Живицький, можна чого завгодно. Тому повертатись на Сумщину жінкам з дітьми, літнім людям та хворим ще не радять. Натомість в області чекають на людей, у яких є робота, аби повертати регіон до нормального життя.
Дізнайтесь у відео: ситуація на фронті 14 квітня станом на 18:00