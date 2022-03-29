Перша сотня підприємств переїхали на захід України за програмою релокації бізнесу, – Свириденко
Джерело:фейсбук Юлії Свириденко
Потужності 98 компаній вже перевезено на захід України завдяки програмі релокації підприємств із зони бойових дій в безпечні регіони.
Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко у фейсбук.
Читайте також: Міністерка економіки закликала бізнес відновлювати роботу
375 учасників програми перебувають в стадії переїзду. А загалом Міністерством економіки отримано 1164 заявок від підприємців, з яких 1058 вже опрацьовані,
– зазначила вона.
Свириденко підкреслила, що програмою переміщення може скористатися будь-який бізнес, який перебуває у зоні ризику через бойові дії.
"Йдеться не лише про великі виробництва, але й малі підприємства, де працюють кілька десятків людей", – уточнила міністерка.
Для того, щоб стати учасником програми, необхідно заповнити заявку за цим посиланням.
У рамках програми держава надає допомогу в підборі площ для розміщення виробництва, переміщенні та розселенні персоналу, а також у підборі працівників в місці дислокації після переїзду.
Також вона (програма – 24 канал) бере на себе логістичні витрати, надаючи транспорт. Це потужності Укрзалізниці та Укрпошти, у випадку потреби залучаються субпідрядники, які мають можливості транспортувати вантажі,
– розповіла чиновниця.
Масштабна релокація підприємств допоможе зберегти виробничі потужності та робочі місця. Все це є запорукою перемоги над ворогом, зазначила Свириденко.
Вас це може зацікавити – Брифінг української делегації після переговорів із Росією: дивіться відео