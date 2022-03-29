Перша сотня підприємств переїхали на захід України за програмою релокації бізнесу, – Свириденко

Потужності 98 компаній вже перевезено на захід України завдяки програмі релокації підприємств із зони бойових дій в безпечні регіони.

Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко у фейсбук.

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375 учасників програми перебувають в стадії переїзду. А загалом Міністерством економіки отримано 1164 заявок від підприємців, з яких 1058 вже опрацьовані,

– зазначила вона.

Свириденко підкреслила, що програмою переміщення може скористатися будь-який бізнес, який перебуває у зоні ризику через бойові дії.

"Йдеться не лише про великі виробництва, але й малі підприємства, де працюють кілька десятків людей", – уточнила міністерка.

Для того, щоб стати учасником програми, необхідно заповнити заявку за цим посиланням.

У рамках програми держава надає допомогу в підборі площ для розміщення виробництва, переміщенні та розселенні персоналу, а також у підборі працівників в місці дислокації після переїзду.

Також вона (програма – 24 канал) бере на себе логістичні витрати, надаючи транспорт. Це потужності Укрзалізниці та Укрпошти, у випадку потреби залучаються субпідрядники, які мають можливості транспортувати вантажі,

– розповіла чиновниця.

Масштабна релокація підприємств допоможе зберегти виробничі потужності та робочі місця. Все це є запорукою перемоги над ворогом, зазначила Свириденко.

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