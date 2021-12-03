Перша умова повернення Криму – відхід Путіна, – російський журналіст
Джерело:24 канал
Володимир Зеленський заговорив про роботу над поверненням Криму, водночас у Кремлі від цього "запалало". Головна проблема для України у цьому питання – виключно Володимир Путін.
Про це в авторській програмі Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі розповів кореспондент "Эхо Москвы" в Україні Сакен Аймурзаєв. Він заявив, що необхідно, аби Путін пішов.
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"Перша умова повернення Криму – відхід Путіна і його режиму в минуле", – запевнив журналіст.
Аймурзаєв: Лукашенко склав присягу Путіну
За словами журналіста, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко також відіграє роль у питанні Криму.
Шаленство Лукашенка. На наших очах він 20 років при владі. Усі ці роки він "петляв". Нарешті він приніс Путіну абсолютну присягу, визнавши Крим російським,
– запевнив Аймурзаєв.
Додав, що також Лукашенко заявив про готовність Білорусі воювати за Росію, якщо буде загострення. У такий спосіб він повністю розписався у тотальній лояльності.
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Окупований Крим: останні новини
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- У Кремлі відреагували, назвавши заяви президента про повернення Криму "прямою погрозою".
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