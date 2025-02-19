"Нам кажуть, що воюємо з Південною Кореєю": полонені з КНДР уперше дали інтерв'ю
- Полонені бійці КНДР в Україні дали інтерв'ю південнокорейському ЗМІ The Chosun.
- Вони розповіли про дезінформацію від агентів Північної Кореї та свої плани на майбутнє після служби.
Полонені бійці КНДР, які перебувають в Україні, уперше поговорили зі ЗМІ. Інтерв'ю брало південнокорейське ЗМІ The Chosun.
Про це пише 24 Канал з посиланням на The Chosun. Розповіді полонених шокують.
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"Хотів би рамен, але через поранення можу їсти тільки кашу"
26-річний Рі був снайпером-розвідником 10 років, а 21-річний Бек – 4 роки стрільцем. Вони служили у війську Північної Кореї, у Росію їх відправили у жовтні та листопаді 2024 року відповідно.
Обоє були пов'язані з Головним розвідувальним бюро КНДР, яке керує таємними операціями. Агенти безпеки Північної Кореї стежили за бійцями в Курську та дезінформували їх.
Вони сказали нам, що всі українські військові оператори безпілотників насправді були південнокорейськими солдатами,
– процитували журналісти Рі.
Сам Рі народився у Пхеньяні. 10 жовтня його "відправили за кордон для навчання". Обидва солдати після служби в армії мріють вступити до університету.
Раніше ми писали про мотивацію солдат Кіма. Вони хочуть потрапити у великі міста, бо без дозволу неможливо переміщатися країною. І здобути освіту.
Батьки не знають, де перебуває Рі. Сам боєць каже, що бачив багато смертей.
Із росіянами вони спілкувалися завдяки гугл-перекладачу. Усі п'ятеро побратимів Рі загинули, їх не навчили протистояти дронам – тільки бігати від них, ховатися або стріляти по них із землі.
"Більшість із нас лише діти. Що мають почувати їхні батьки?" – висловився він.
Рі переймається, що батьки будуть змушені поїхати з Пхеньяна, якщо влада дізнається про його полон.
Він хотів накласти на себе руки, але не мав гранати. Пояснив, що полон у КНДР сприймають як зраду. Тепер мріє поїхати до Південної Кореї, подавши заяву про політичний притулок.