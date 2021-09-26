Перше талібське попередження: Таджикистан звинуватили у втручанні у внутрішні справи Афганістану

Заступник голови тимчасового уряду Афганістану через ЗМІ попередив Таджикистан. Абдул Гані Барадар наголосив, що Таджикистан начебто втручається у внутрішні справи Афганістану.

Про це Барадар повідомив в ефірі телеканалу Al Jazeera.

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Таліби направили на кордон спецпризначенців

Таджикистан втручається у наші справи, на кожну дію є протидія,

– сказав Барадар.

Що саме має Барадар – він не конкретизував. ЗМІ повідомляють, що таліби уже направили на кордон з Таджикистаном тисячі спецпризначенців – аби "нейтралізувати можливі загрози".

Таджикистан не визнав талібів офіційною владою Афганістану

Слід зауважити, що офіційний Душанбе не визнав перехідний уряд талібів офіційною владою Афганістану.

Саме сюди з афганської території ринули тисячі біженців, коли країну окупували таліби. Серед втікачів – багато військових. Так саме Душанбе був першим місцем перебування колишнього президента Афганістану Ашрафа Гані – після того, як він зрікся повноважень та покинув батьківщину.

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Що відомо про Абдула Гані Барадара

Польовий командир та лідер політичного крила "Талібану".

Один з засновників "Талібану". У перехідному уряді талібів обійняв посаду віцепрем'єра.

У вересні з'явилась інформація, що віцепрем'єр так званого уряду талібів був застрелений у заворушенні між двома угрупованнями бойовиків.

Проте згодом цю інформацію спростували.

Лідер Національного спротиву Афганістану Ахмад Масуд є саме таджицького походження. Зараз він очолює сили опору талібам у провінції Панджшер. Чимало соратників Масуда теж є афганськими таджиками.