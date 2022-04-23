Перше визнання поразки Росії було ще у березні, – Піонтковський

У розвідці Великої Британії вважають, що заява Сергія Шойгу про "запровадження нових методів ведення бойових дій" є визнанням того, що усе йде не за планом Росії. Однак перше визнання поразки з боку Кремля відбулося ще 25 березня.

Про це розповів російський публіцист Андрій Піонтковський в ефірі 24 каналу.

До теми Росія перекидає усі сили з Білорусі на Донбас, – розвідка

За його словами, визнанням невдачі став виступ заступника начальника генштабу Росії Сергія Рудського про те, що російська сторона нібито не мала наміру "брати" міста в Україні. Натомість їхньою метою була повна окупація Донецької та Луганської областей.

Тобто це було першим визнанням неможливості виконання цілі, яку поставив головнокомандувач. З того часу дискусія розгортається у цих рамках,

– зазначив публіцист.

Піонтковський додав, що Росії доведеться крок за кроком таки визнавати свою поразку в Україні.

Нагадаємо, що окупанти почали примусову "мобілізацію" на тимчасово окупованих територіях України. Мовиться про Херсонську, Запорізьку та Харківську області.

Вас може зацікавити – керівництво окупантів не хоче забирати свої поранених: дивіться відео