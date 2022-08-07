В Україні відібрали ВПО, які отримають кредит на житло за безпрецедентно низькою ставкою

В межах проєкту "Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб" 300 українців, які залишили свої домівки, були відібрані для отримання пільгових кредитів. Іпотека буде під 3%.

Перші 300 переселенців отримають пільгові кредити

Відбір проводив Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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Всі ці люди отримали можливість придбати житло у кредит до 20 років за безпрецедентно низькою ставкою 3%,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що проєкт реалізується за фінансової підтримки уряду Німеччини.

Трансляція відбору йшла в режимі реального часу на YouTube-каналі. Перелік переможців опубліковано за посиланням.

Що робити переможцям далі

, Верховна Рада 2 грудня 2020 року ратифікувала угоду між Урядами України і Німеччини щодо залучення 25,5 мільйонів євро від німецького державного банку розвитку KfW на надання пільгових кредитів для придбання житла ВПО.

У Telegram-каналі сервісу "Дія" опублікували інструкцію з вказівками, які слід виконати протягом 30 днів. Так, цим 300 переселенцям необхідно зібрати такі документи:

копія паспорта та відомості про місце реєстрації переможця і членів сім'ї;

копія РНОКПП (картка платника податків) переможця і членів сім'ї;

інформація або витяг із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про наявність або відсутність у власності переможця і членів сім'ї;

довідка про доходи або інший документ, що визначає платоспроможність переможця і повнолітніх членів сім'ї;

письмова згода повнолітніх членів сім'ї щодо внесення їх у розрахунок кредиту;

документи, що підтверджують родинні стосунки;

попередній договір про придбання житла;

звіт про незалежну експертну оцінку майна;

копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи переможця і членів сім'ї.

Далі ці документи потрібно особисто подати в одному з регіональних управлінь Держмолодьжитла, де розкажуть про наступні кроки.

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