Перші автобуси з евакуйованими з Донбасу прибули до Росії

Перші автобуси з евакуйованими жителями окупованих територій Донбасу вже прибули до Росії. ЗМІ держави-агресорки повідомляють, що поліція супроводжує людей до місць розміщення.

Російське телебачення запевняє, що обстановка у пункті пропуску в Ростовську область – спокійна. Жодного ажіотажу з боку окупованих територій немає.

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На територію Росії в'їхали вже 80 автобусів

За даними МНС Росії, кордон Ростовської області вже перетнули понад 80 автобусів із самопроголошених "республік" бойовиків.

Тепер, пишуть ЗМІ, евакуація відбувається і в місті Красний Луч, що на території окупованої Луганської області. Місцевих жителів зібрали на автовокзалі, у них перевіряють документи і садять в автобуси.

У Ростовську область вилетіли російські можновладці

У Ростовську область вилетіли тимчасово виконувач обов'язків голови МНС Росії Олександр Чупріян та голова Росспоживнагляду Ганна Попова.

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Коротко про евакуацію місцевого населення з окупованого Донбасу: