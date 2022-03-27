"Дні найбільших атак": у Повітряних силах розповіли, коли на Україну полетіло найбільше ракет

Україна стала полігоном для випробування російських ракет як з морського, так і з повітряного та сухопутного базування. На жаль, Росія перевіряє українців на міцність цією зброєю.

Про це в ефірі 24 каналу повідомив речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат. Він розповів, коли Росія випустила по Україні найбільше ракет.

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Коли були найбільші ракетні удари

Найбільше ракет полетіло в перші дні (війни Росії проти України – 24 канал), а також коли вразили Яворівський полігон – Міжнародний центр миротворчості та безпеки. Це, мабуть, були дні найбільших ракетних атак,

– заявив Ігнат.

Він також додав, що поки не може повідомити, скільки українські військові вже збили ракет, а також скільки їх впало, не досягнувши цілі. Однак запевнив, що колись ці дані оприлюднять.

Що може допомогти українцям

За його словами, зараз ніхто не володіє інформацією, скільки ще ракет залишилось у Росії – є лише дані розвідок різних країн. Припускають, що ймовірно є ще як мінімум половина.

Як зазначив Ігнат, нам не потрібно розраховувати на те, що в Росії скоро не залишиться ракет. Зараз треба продовжувати просити закрити небо, або ж більш вірогідний варіант – вимагати надання Україні сучасної зброї.

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"Ми дуже просимо – надайте нам цю зброю на будь-яких підставах, і ми закриємо українське небо самотужки, захистивши весь світ від цього чорного зла", – заявив Ігнат.

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