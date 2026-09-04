Крізь полум'я і дим: ДСНС показала ексклюзивні кадри перших хвилин після удару по Милій

Наприкінці серпня село Мила на Київщині сколихнули страшні вибухи та детонація. Рятувальники показали ексклюзивні кадри з body-камери.

На відео ДСНС видно перші хвилини після російського удару.

Удар по селу Мила

Рятувальники мчали на місце атаки крізь полум'я, густий дим та зруйновані конструкції.

Вони, ризикуючи власним життям, першими заходили у небезпечні зони, де кожна секунда могла бути критичною, а ще – шукали та евакуйовували людей з-під вогню та вибухів.

Перші хвилини після атаки: дивіться відео

Нагадаємо, що російський безпілотник влучив у складську будівлю із подальшою детонацією 28 серпня. В

Унаслідок вибуху пошкоджено навколишню інфраструктуру, житлові будинки та пансіонат для людей похилого віку й осіб з інвалідністю.

На жаль, відомо про щонайменше 38 загиблих, а також безвісти зниклих.

Правоохоронці та спецслужби розпочали досудове розслідування за статтею про службову недбалість.