Крізь полум'я і дим: ДСНС показала ексклюзивні кадри перших хвилин після удару по Милій
Наприкінці серпня село Мила на Київщині сколихнули страшні вибухи та детонація. Рятувальники показали ексклюзивні кадри з body-камери.
На відео ДСНС видно перші хвилини після російського удару.
Удар по селу Мила
Рятувальники мчали на місце атаки крізь полум'я, густий дим та зруйновані конструкції.
Вони, ризикуючи власним життям, першими заходили у небезпечні зони, де кожна секунда могла бути критичною, а ще – шукали та евакуйовували людей з-під вогню та вибухів.
Перші хвилини після атаки: дивіться відео
Нагадаємо, що російський безпілотник влучив у складську будівлю із подальшою детонацією 28 серпня. В
Унаслідок вибуху пошкоджено навколишню інфраструктуру, житлові будинки та пансіонат для людей похилого віку й осіб з інвалідністю.
На жаль, відомо про щонайменше 38 загиблих, а також безвісти зниклих.
Правоохоронці та спецслужби розпочали досудове розслідування за статтею про службову недбалість.