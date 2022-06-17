У перші місяці війни окупанти крали у бійців ЗСУ три речі, – Макарук назвав їх

Як тільки російські військові окупували певні території в Україні, вони почали красти у наших військових деякі речі. І найчастіше це була зброя, шкарпетки та щось схоже до бронежилетів.

Про це 24 каналу розповів речник міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm Михайло Макарук. Він каже, що окупанти мають старе озброєння та особисті речі в жахливому стані.

До теми Окупанти на Сумщині крали в магазині все, що бачили: принизливе відео

Наприклад, як сказав Макарук, у мобілізованих чоловіків з Донбасу бронежилети були ще з часів Афганської війни.

В перші місяці війни окупанти активно крали в українських військових, навіть полонених, три речі – зброю, шкарпетки та щось типу плитників (для бронежилетів – 24 канал),

– розповів Макарук.

За його словами, російські загарбники самі кричать, що вони одягнені в речі жахливого стану.



Окупанти крали взуття в українських військових / Фото InformNapalm

"Розкажу особистий випадок – спіймали наші військові окупанта, він кілька днів пробув у нашому полоні. Йому принесли їжу таку ж, як і нам. Він почав питати, чи наші військові їдять таке ж і чи регулярно їх так годують. Він був здивований", – згадує речник.

Макарук додав, що коли окупант побачив, що наші сержанти, офіцери та солдати носять військове взуття “Лова”, які самі собі купили за зарплату, то здивувався ще більше.

"У них взагалі немає додаткових девайсів та спорядження", – зауважив речник.

Дивіться повне інтерв’ю з Михайлом Макаруком:



До слова, окупанти перетворили мародерство в Україні на цілий "бізнес". Загарбники звозять награбоване в українців до своїх рідних, а ті перепродують вкрадені речі.

Шоковані рівнем життя в Україні, росіяни вивозили з окупованих територій все, що могли – від ювелірних виробів та побутової техніки до жіночої білизни.

Так, в інформаційному агентстві Міноборони України склали своєрідний рейтинг та обрали 5 найбезглуздіших речей, які окупанти виносили з українських домівок. Мовиться не лише про телевізори, блендери та м'ясорубки, окупанти крали найбільше:

бойлери,

шкарпетки,

берці,

унітази,

та навіть собачі будки.

Відео до теми – окупанти спалили урожай пшениці на Дніпропетровщині