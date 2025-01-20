Трамп підпише укази про розгортання військ на кордоні з Мексикою і смертну кару, – ЗМІ

Трамп може підписати указ про розгортання військових на південному кордоні з Мексикою.Також він може повернути в США смертну кару.

Серед указів Трампа буде негайне відновлення будівництва стіни на кордоні з Мексикою. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Fox News та Reuters.

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Які ключові укази планує підписати Трамп

У понеділок новообраний президент Дональд Трамп має намір підписати серію із десяти виконавчих указів, спрямованих на кардинальні зміни в політиці безпеки кордону та імміграції. Серед ключових заходів – розгортання військових на південному кордоні, скасування політики умовно-дострокового звільнення за часів адміністрації Байдена, а також оголошення міжнародних картелів терористичними організаціями.

Згідно з даними Fox News, один із указів передбачає негайне відновлення будівництва прикордонної стіни, яке було призупинено за адміністрації Байдена. Також цей указ скасовує використання програм CBP One та CHNV, за допомогою яких близько 1,5 мільйона мігрантів отримали умовно-дострокове звільнення.

Другий указ передбачає розгортання американських військових на кордоні під керівництвом Північного командування. Він вимагає від Міністерства оборони розробити план інтеграції військових ресурсів із федеральними правоохоронними структурами та розвідкою, щоб забезпечити ефективний захист кордону.

Третій наказ позначатиме міжнародні картелі та організації, включаючи MS-13 і кровожерний Трен де Арагуа, іноземними терористичними організаціями (FTO) і спеціальними глобальними терористами (SDGT). Позначення FTO дозволяє вживати цілеспрямованих заходів проти членів, включаючи фінансові штрафи.

Трамп оголосить надзвичайний стан на кордоні та розпочне депортації

Як повідомляє Reuters, Трамп має намір оголосити нелегальну імміграцію на кордоні США та Мексики надзвичайним станом, щоб підтримати будівництво прикордонної стіни та направити додаткові війська на кордон. Про це сказав журналістам офіційний представник, який побажав залишитися анонімним.

Республіканці також кажуть, що масштабні депортації необхідні після того, як мільйони іммігрантів нелегально перетнули кордон під час президентства Байдена. Згідно з оцінкою уряду США, на початок 2022 року в США було приблизно 11 мільйонів іммігрантів з нелегальним або з тимчасовим статусом, а деякі аналітики зараз оцінюють 13-14 мільйонів.

За словами посадовців, Трамп обмежить й легальну імміграцію, видавши наказ про скасування громадянства за правом народження для дітей, які народилися в США, але чиї батьки не мають легального імміграційного статусу. Він зокрема планує призупинити американську програму розселення біженців щонайменше на чотири місяці.

Критики та захисники іммігрантів кажуть, що масові депортації можуть зашкодити бізнесу, роз’єднати сім’ї та коштувати платникам податків США мільярди доларів. Сильно постраждають зокрема агропромислові групи, які залежать від іммігрантів без легального статусу.

Смертна кара у США може повернутися

Трамп серед іншого планує повернути смертну кару у США, яку призупинив президент Джо Байден.

Як тільки я вступлю на посаду, я дам вказівку Міністерству юстиції енергійно домагатися застосування смертної кари, щоб захистити американські сім'ї та дітей від жорстоких ґвалтівників, вбивць і монстрів,

– повідомляв Трамп.

Він також виступав за те, щоб смертну кару застосовували і до менших злочинів, зокрема для наркоторговців.

Окрім цього, у паспортах американців, за вимогою Трампа, ймовірно, будуть вказувати визначену при народженні стать. За словами чиновників, Трамп у перший день свого президентства підпише указ про припинення ініціатив щодо різноманітності, рівності та інклюзивності у федеральному уряді.