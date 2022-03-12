Перших евакуйованих з Маріуполя чекаємо вже сьогодні, – ОП

У Маріуполь вже вирушила колона автобусів для евакуації людей. В Офісі Президента зазначили, що сьогодні чекають перших евакуйованих.

Сьогодні мають запрацювати 14 коридорів для евакуації, вони всі запущені. Про це нагадав заступник глави ОП Кирило Тимошенко.

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Було дуже багато зроблено, щоб сьогодні запрацював коридор з Маріуполя,

– наголосив Тимошенко.

До речі, з колоною вирушили і священники. Чиновник додав, що перші люди мають приїхати незабаром.