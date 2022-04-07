Першим про "жест доброї волі" при відступі військ розповів Геббельс
7 квітня 2022 , 10:21Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Бориса Бабіна
Заяви керманичів агресора про відступ від Києва та Чернігова як "жест доброї волі" дійсно має аналог у Другій світовій війни.
Пєсков повторив слова Геббельса
Коли 29 листопада 1941 року нацисти, а саме – танкісти Клейста, були вибиті військами українця Тимошенка з Ростову-на-Дону та програли тактичну операцію з виходу на Кавказ, то Геббельс дійсно заявляв, що "Ростов здали мирному населенню як жест доброї волі".
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Бо це був перший істотний програш нацистів з 1939 року та інших пояснень у Берліні тоді просто не було.
Історія має свої закони
Кремль так любить історичні аналоги, що й не дивує.
Але проводити сумні паралелі з Берлінською операцією 1945 року там явно будуть швидше, ніж за чотири роки.
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