Першим про "жест доброї волі" при відступі військ розповів Геббельс

Заяви керманичів агресора про відступ від Києва та Чернігова як "жест доброї волі" дійсно має аналог у Другій світовій війни.

Пєсков повторив слова Геббельса

Коли 29 листопада 1941 року нацисти, а саме – танкісти Клейста, були вибиті військами українця Тимошенка з Ростову-на-Дону та програли тактичну операцію з виходу на Кавказ, то Геббельс дійсно заявляв, що "Ростов здали мирному населенню як жест доброї волі".

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Бо це був перший істотний програш нацистів з 1939 року та інших пояснень у Берліні тоді просто не було.

Історія має свої закони

Кремль так любить історичні аналоги, що й не дивує.

Але проводити сумні паралелі з Берлінською операцією 1945 року там явно будуть швидше, ніж за чотири роки.