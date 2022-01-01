У перший день нового року: курорт Єгипту потерпає від снігу та граду

У перший день нового року єгипетський курорт Хургаду засипало снігом. Негода завдала чимало клопоту як місцевим жителям, так і туристам.

Крім дощу і снігу на курорт обрушився град, завбільшки з великий горох.

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Негода ускладнила рух на вулицях міста через утворених калюж і талого снігу.

У перший день нового року вулиці Хургади покриваються снігом, супроводжуваним проливним дощем, що тривав кілька годин,

– повідомляють ЗМІ.

Користувачі соціальних мереж опублікували відео із запорошеними снігом вулицями курорту, пальмами й газонами.

Сніг у Хургаді: дивіться відео

Негода прийшла в Єгипет: дивіться відео

Зауважимо, що днями провінція Червоне море опинилася у владі атмосферного фронту, що викликало сильні зливи, що пройшли у більшості міст регіону.

Погода в Єгипті в грудні

Туристи їдуть на відпочинок до Єгипту протягом всього року. Зазвичай взимку там доволі тепло і можна купатися. Море у грудні має температуру 20 – 23 градуси, у цей час тут вітряно, а середня температура повітря вдень на курортах Червоного моря 24 градуси.