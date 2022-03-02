Перший день весни став 6 днем незламного опору, – Епіфаній закликав українців триматись

Завдяки витримці, взаємній допомозі, героїзму та жертовності мільйонів людей зламано план ворога швидко захопити Київ та знищити нашу державність

Митрополит зазначив, весь цивілізований світ із захопленням дивиться на непохитність нашого протистояння тиранії.

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За нашу свободу, за майбутнє нових поколінь доводиться платити страшну ціну. Лише демонічною люттю можна пояснити злочинні напади російських військ на мирних мешканців, обстріли житлових районів реактивною артилерією та ракетами,

– сказав Епіфаній.

Він назвав атаки на українські міста не інакше, як акти державного тероризму та злочини проти людяності.

Митрополит нагадав, що ракети під час обстрілу телевежі влучили в Бабин Яр – місце знищення нацистами десятків тисяч мирних людей в роки Другої Світової війни. Сьогодні там знову пролилася кров – вже від рук російських злочинців.

До Українців

За його словами вже зараз кожному, окрім хіба що самого Путіна, зрозуміло – Україна перемагає. Завдяки незламності духу, надзвичайній жертовності, завдяки силі любові, а вона єднає нас з Богом та з ближніми, том не може бути подолана жодною зброєю.

До захисників

За всіх вас ми особливо молимося в цей час. Всемогутній Господь, Пречиста Діва Марія і всі святі нехай оберігають вас і захищають від зла, надихають на боротьбу аж до перемоги.

Він також висловив вдячність медикам, які у цих важких обставинах рятують людські життя. Подяка всім, хто у будь-який спосіб докладає зусилля для досягнення нашої перемоги!

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