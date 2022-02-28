Перший дзвіночок для Путіна через ядерні погрози: Китай застеріг Росію
28 лютого 2022 , 13:55Читать новость на русском
Джерело:Spiegel
Китай відреагував на погрози Росії щодо ядерної зброї. Москву закликали до стримування.
Із заявою виступив речник МЗС Китаю Ван Веньбінь. Він відреагував на те, що Путін доручив перевести в режим бойового чергування підрозділи з ядерними ракетами.
Важливо Ядерна загроза: Шойгу виконав наказ Путіна про посилення бойового чергування сил стримування
Всі сторони повинні зберігати спокій, проявляти стриманість і уникати подальшої ескалації, –сказав Веньбінь.
Китай вже відхрещується від Росії
Веньбінь наголосив, що Росія та Китай – стратегічні партнери, але не союзники. Китай визначає свою власну позицію окремо.