Перший Карпатський саміт завершився: головні підсумки зустрічі
Перший Карпатський саміт на Івано-Франківщині завершився. Україна, Австрія, Польща, Румунія, Сербія та Словаччина ухвалили спільну декларацію та створили Карпатську інтеграційну ініціативу.
Про це повідомляє Офіс президента.
Про що домовилися?
За підсумками першого Карпатського саміту, який відбувся на Івано-Франківщині, Україна, Австрія, Польща, Румунія, Сербія та Словаччина ухвалили спільну декларацію.
Учасники домовилися започаткувати Карпатську інтеграційну ініціативу – платформу для координації спільних дій та поглиблення європейської інтеграції. Серед ключових напрямів співпраці – безпека, енергетика, транспорт, економіка, екологія та розвиток Карпатського регіону.
Під час саміту країни визначили основні напрями подальшої співпраці. Зокрема, вони мають намір:
- Розвивати безпекову співпрацю. Йдеться про зміцнення добросусідських відносин, транскордонної взаємодії та безпеки Карпатського регіону.
- Посилювати енергетичну стійкість. Країни планують розвивати електричну, теплову та газову інфраструктуру, відновлювану енергетику, розподілену генерацію та енергоефективність.
- Модернізувати критичну інфраструктуру. Передбачено залучення інвестицій в енергетичні об'єкти, нові генерувальні потужності та системи зберігання енергії.
- Розвивати транспорт і логістику. Учасники хочуть реалізовувати спільні інфраструктурні проєкти, модернізувати пункти пропуску та інтегрувати транспортні маршрути регіону до європейської мережі.
- Захищати Карпати. Окрему увагу приділять збереженню біорізноманіття, культурних ландшафтів, традицій та спадщини гірських громад.
- Розвивати туризм і культуру. Країни планують створювати спільні туристичні та культурні маршрути, підтримувати локальні ініціативи й традиційні ремесла.
- Обмінюватися досвідом у ветеранській політиці. Передбачено співпрацю у сфері підтримки ветеранів та обмін найкращими практиками.
- Підтримувати креативні індустрії. Йдеться про розвиток креативного сектору в Карпатському регіоні.