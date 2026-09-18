Перший Карпатський саміт завершився: головні підсумки зустрічі

Перший Карпатський саміт на Івано-Франківщині завершився. Україна, Австрія, Польща, Румунія, Сербія та Словаччина ухвалили спільну декларацію та створили Карпатську інтеграційну ініціативу.

Про це повідомляє Офіс президента.

Про що домовилися?

За підсумками першого Карпатського саміту, який відбувся на Івано-Франківщині, Україна, Австрія, Польща, Румунія, Сербія та Словаччина ухвалили спільну декларацію.

Учасники домовилися започаткувати Карпатську інтеграційну ініціативу – платформу для координації спільних дій та поглиблення європейської інтеграції. Серед ключових напрямів співпраці – безпека, енергетика, транспорт, економіка, екологія та розвиток Карпатського регіону.

Під час саміту країни визначили основні напрями подальшої співпраці. Зокрема, вони мають намір: