"Перший незалежний" має акредитацію у парламенті, адже ліцензія – чинна, – Апарат Ради

Телеканал "Перший незалежний" таки має акредитацію в українському парламенті. У відповідь на запит 24 каналу, Апарат Верховної Ради відповів, що медведчуківський канал було акредитовано згідно з законом, оскільки його ліцензія – чинна.

У запиті відповіли, що органи державної влади зобов'язані діяти лише на підставі та у межах повноважень, передбачених Конституцією або законами України. До пресслужби Апарату ВРУ звернулось товариство "Тайм-Медіа", яке і заснувало "Перший незалежний".

Раніше Медведчуківський "Перший незалежний" акредитували в Раді: фотодоказ

Документи на акредитацію каналу подали відповідно до вимог

Документи на акредитацію надано у відповідності до вимог, визначених Законом України "Про інформацію" та Положенням про акредитацію журналістів і працівників засобів масової інформації при Верховній Раді України, ліцензія телеканалу чинна,

– мовиться у відповіді на запит.

Відповідь Апарату Ради на запит 24 каналу / Фото 24 канал

Інші канали Медведчука – заблоковані

Журналістів "Першого незалежного" помітили у Раді ще 16 квітня. За інформацією ЗМІ, приходили вони туди працювати вже протягом кількох днів. Зазначимо, що інші канали так званого пулу Медведчука заблоковані і не працюють у парламенті.

Головне про блокування каналів з так званого пулу Медведчука

Президент Володимир Зеленський 2 лютого 2021 року підписав указ, яким ввів у дію рішення РНБО про санкції проти соратника Медведчука Тараса Козака.

Канали, які належать Козаку, ZIK, "112 Україна", NewsOne заблокували. Вони припинили мовлення.

Парламент забрав акредитацію у журналістів цих медіа.

Співробітники телеканалів ZIK, NewsOne та "112 Україна", які були заблоковані, створили новий "Перший незалежний". Медіа почав мовити 26 лютого, проте пробув у ефірі лише годину. СБУ надіслала Нацраді з телебачення та радіомовлення повідомлення щодо "Першого незалежного".