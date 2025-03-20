Перший прем'єр України і політик, який проголошував скандальні заяви: біографія Вітольда Фокіна

Вітольд Фокін – відомий український політик, який став першим прем'єр-міністром незалежної України. Його кар'єра як політика почалася задовго до визнання Незалежності. Ще у 1971 році він почав працювати в Держплану УРСР, де пізніше був керівником.

Вітольд Фокін запам'ятався як людина, що прагнула відновити мирне життя на Донбасі, але при цьому неодноразово робив скандальні заяви. Більше про життя політика, який стояв у витоків сучасної України, 24 Канал розповість у цьому матеріалі.

Дивіться також Вивчав "Молоду гвардію" та створив підпілля у 2014-му: помер історик Володимир Семистяга

Біографія Вітольда Фокіна

Вітольд Фокін народився у 1932 році в селі Новомиколаївка Запорізької області в родині вчителів. Помер політик 20 березня 2025 року у віці 92 роки. Він увійшов до сотні довгожителів серед очільників держав.

Вітольд Фокін навчався в Дніпропетровському гірничому інституті та в 1954 році здобув спеціальність розробника родовищ корисних копалин. Після цього він працював на керівних посадах у шахтах та на комбінатах у таких містах Луганщини, як Антрацит, Червоний Луч, Первомайськ та Свердловськ.

Із серпня 1954 по серпень 1963 року працював на шахті "Центральна-Боківська", був заступником головного інженера та головним інженером шахти № 32-32, начальником шахтоуправління № 32 тресту "Боковоантрацит".

Від серпня 1963 до вересня 1971 року працював заступником начальника комбінату "Донбасантрацит" у Красному Лучі, керівником тресту "Первомайськвугілля" в Первомайську, головним інженером комбінату "Ворошиловградвугілля" в Стаханові, начальником комбінату "Свердловантрацит" у Свердловську Ворошиловградської області (нині Довжанськ Луганської області).

Фокін продовжував навчатися і навіть здобув ступінь професора, захистивши дисертацію. У Вітольда Фокіна залишилися двоє дітей та двоє онуків, а також правнучка. Дружина Таміла Григорівна померла у 2023 році.

Політична кар'єра Вітольда Фокіна

Після завершення роботи в Держплані УРСР Вітольд Фокін працював заступником голови Ради міністрів (рівень віцепрем’єра), а згодом він обійняв посаду виконувача обов'язків голови Ради міністрів України.

У 1991 році, після здобуття Україною Незалежності, Фокін став офіційно прем'єр-міністром. Пропрацював на посаді близько року та пішов у відставку у вересні 1992 року. У часи, коли Фокін очолював уряд, Україна перебувала в гострій економічній кризі, будувавши власну економіку. При Фокіну в Україні були введені купони – фактично, перша "валюта" незалежної України.

Вітольд Фокін також був депутатом Верховної Ради УРСР 10-11 скликань, а пізніше – народним депутатом України у першому скликанні (1991 – 1994 роки). Був членом комуністичної партії.

Цікаво, що Вітольд Фокін брав участь в підготовці Біловезьких угод при створенні СНД.

Також він від імені України підписав Угоду урядів Білорусі, Росії та України про впровадження узгодженої економічної політики. Тоді мало відбутися проведення скоординованих реформ із послідовним упровадженням ринкових механізмів та забезпечення вільного підприємництва.

Політик також дуже засмутився, коли Росія анексувала український Крим. Тоді він навіть пережив серцевий напад.

Мені, старій людині, чоловікові, соромно в цьому зізнатися, але коли Крим анексували, я плакав, як дитина,

– говорив Фокін.

У 2019 році Вітольд Фокін заявляв, що в Україні є багато проблем як в зовнішній політиці, так і "державно-економічних, історично-географічних і морально-етичних".

Участь Фокіна у ТГК

Певний час Вітольд Фокін перебував у мінській Тристоронній контактній групі щодо Донбасу. Тоді він заявляв, що Росія змушена була забрати Крим, оскільки це могли зробити США.

У ТКГ Вітольд Фокін робив відверто проросійські заяви. Він говорив про те, як необхідно регулювати збройний конфлікт між Росією та Україною на Донбасі. Тоді його заяви викликали шалений резонанс, а президент розчарувався в ньому.

Фокін, зокрема, пропонував всіх амністувати, зокрема й проросійських бойовиків, а потім провести вибори та надати особливий статус Донбасу. Після таких заяв Вітольд Фокін потрапив до бази "Миротворець". А в вересні 2020 року він говорив, що в Донецькій та Луганській областях відбувається внутрішній конфлікт, а не війна з Росією.

Творчість супроводжувала Вітольда Фокіна в житті

Вітольд Фокін був не лише політиком, але і захоплювався творчістю – робив переклад, писав вірші.

Я – не політик, я за освітою гірничий інженер, за досвідом роботи – економіст, а за покликом, швидше, філолог,

– говорив колись він.

У 2015 році Вітольд Фокін видав переклад поеми Олександра Пушкіна "Руслан і Людмила" українською мовою. Вірші писав ще з дитинства і мріяв стати літератором, але не зміг піти за цим фахом через відсутність грошей у батьків.