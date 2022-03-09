Перший російський літак за новими санкціями заарештували у Великій Британії

У Великій Британії ввели проти Росії санкції, які дозволяють конфіскувати літаки окупантів. Вже вдалось заарештувати перший.

Про це розповів міністр транспорту Грант Шеппс. Він зазначив, що наразі розслідують, хто є кінцевим власником повітряного судна.

До теми McDonald's, Starbucks і навіть Ferrari: які компанії залишили Росію за останню добу

"Один такий літак знаходиться на землі в аеропорту Фарнборо, який я фактично конфіскував, поки ми проводимо подальше розслідування протягом останніх кількох днів. Дуже важливо, щоб у нас були закони, які дають змогу це зробити", – сказав міністр.

Кримінальний злочин

Санкції, які запровадила Велика Британія, дозволяють зупиняти російські літаки та видаляти їх з британського реєстру. Ця заборона поширюється на всі повітряні судна, які належать, експлуатуються чи зафрахтовані будь-ким, пов'язаним із Росією чи підсанкційними фізичними або юридичними особами.

Якщо ж літак порушує повітряний простір, що це вважатимуть кримінальним злочином. Міністерка закордонних справ Ліз Трасс зазначила, що це спосіб завдати збитків російським елітам.

Заборона літаків під російським прапором у Великій Британії та визнання їхньої присутності кримінальним злочином завдасть більшого економічного болю Росії і тим, хто наближений до Кремля,

– сказала міністерка.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!