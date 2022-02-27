Перший російський олігарх висловив слова підтримки України

Міліардер та співвласник "Альфа-банку" Михайло Фрідман закликав російську владу покласти край кровопролиттю в Україні. Олігарх народився у Львові.

Фрідман засудив агресивні дії Росії проти України та закликав владу Росії припинити агресію проти незалежної країни.

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Олігарх зазначив, що народився у Львові, а його батьки мають громадянство України.

Я народився у західній Україні та прожив там до 17 років. Мої батьки – громадяни України, вони живуть у Львові, моєму улюбленому місті. Але я провів більшу частину свого життя як громадянин Росії, будуючи та розвиваючи бізнеси. Я глибоко прив'язаний до українців та росіян і сприймаю нинішній конфлікт як трагедію для тих та інших,

– заявив міліардер.