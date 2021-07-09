Перший штраф "Нової пошти" скасують, щодо другого продовжується розслідування

Перший штраф для "Нової пошти" скасують. Розслідування щодо другого – обіцяють завершити вже до 15 липня. Напередодні Держпродспоживслужба оштрафувала пошту на 325 мільйонів гривень.

Співсласник компанії В'ячеслав Климов зустрівся з головою Держпродспоживслужби Владиславою Магалецькою. Окрім того, у справі вже відкрили 2 дисциплінарних провадження.

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Попередньо голові Держспоживслужби буде рекомендовано повністю скасувати рішення про штраф у Харкові на суму 151 мільйона гривень. Комісія, що розслідує справу у Чугуєві, ще не завершила свою роботу,

– розповіла пресслужба "Нової пошти".

Спеціально створені окремі комісії встановлюють деталі інцидентів.

Загалом штраф на "Нову пошту" наклали через 2 інциденти:

Зокрема, у січні 2021 року чоловік поскаржився, що акваріум, який йому доставляла "Нова пошта", прийшов розбитий.

Окрім того, у березні інший споживач заявив, що у відділенні №3 у місті Чугуїв його обрахували.

Владислава Магалецька заявила, що її особисто цікавлять мотиви рішення щодо штрафів для "Нової пошти". Вона також зауважила: "необхідно терміново міняти законодавство, інакше такі випадки можуть повторитися через виконавців на місцях".