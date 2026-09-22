На Піп Іван випав перший сніг: що кажуть синоптики

На горі Піп Іван Чорногірський, яка розташована на висоті 2028 метрів, температура повітря впала нижче 0. Крім того, там вже міг випасти перший сніг.

У коментарі для 24 Каналу Івано-Франківський обласний гідрометцентр розповів, чи справді фіксували зимові явища на горі.

Чи випав на Піп Іван перший сніг?

Прогнозування для високогірних районів області здійснюють, зокрема, за даними метеостанції Пожежевська. Вона розташована на висоті 1450 метрів, тоді як Піп Іван Чорногірський височіє на 2028 метрів.

Піп Іван Чорногірський – це одна з найвищих вершин українських Карпат з висотою 2028 метрів. Перевищення по висоті більше ніж 500 метрів і, відповідно, температури будуть нижчі, ніж ті, які ми прогнозуємо для високогір'я Карпат. Також фазовий стан опадів буде відрізнятися,

– пояснили фахівці.

За даними синоптиків, 21 вересня через проходження холодного фронту в області пройшли помірні дощі, а у високогір'ї Карпат вони були значними. Зокрема, на Пожежевській за день випало 18 міліметрів опадів, а максимальна температура становила лише +8 градусів.

У ніч проти 22 вересня до області почало надходити холодне арктичне повітря з північного заходу. Через це температура у високогір'ї Карпат опустилася до +1 градуса, а на Пожежевській за ніч випало ще 6 міліметрів опадів.

Безпосередніх метеорологічних спостережень на Піп Івані зараз не проводять. Однак, зважаючи на різницю у висоті та надходження холодного повітря, на вершині температура могла бути значно нижчою.

Якщо на Пожежевській була мінімальна температура 1 градус, то велика ймовірність, що на Піп Івані опади випадали у вигляді помірного снігу і температура сягнула мінусових значень або становила близько нуля та встановився сніговий покрив,

– зазначили синоптики.

Водночас, за словами фахівців, сніг навряд чи протримається довго. Земля після теплого періоду ще недостатньо охолола, тож він на вершині може швидко розтанути.

Нагадаємо, найближчими днями в Україні очікується нестійка погода з дощами, грозами та сильним вітром у низці регіонів. У середу, 23 вересня, значні опади накриють південні, центральні, північні та північно-східні області, а на Заході дощі будуть переважно невеликими. Подекуди пориви вітру сягатимуть 17 – 22 метрів за секунду.

У четвер, 24 вересня, значні та місцями сильні дощі очікуються на Півночі, а в інших областях опади будуть локальними. У п'ятницю, 25 вересня, дощі зосередяться переважно на півночі та заході країни, водночас температура вдень почне підвищуватися.

На вихідних опади збережуться у західних областях, а в неділю невеликі та помірні дощі також пройдуть на Півночі. Температура повітря поступово зростатиме: якщо в середині тижня вдень буде переважно +12...+17 градусів, то у неділю місцями повітря прогріється до +26.

Водночас на Заході протягом усього періоду буде прохолодніше, ніж в інших регіонах.