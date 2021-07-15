Перший в Україні: ВМС отримали ударний безпілотник із Туреччини
15 липня 2021 , 14:09Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Міноборони України
У Міноборони розповіли, що отримали перший ударний безпілотний комплекс Bayraktar TB2. Він призначений для Військово-морських сил.
У Міноборони зазначили, що безпілотник турецького виробництва вже випробовують.
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У Військово-морських силах України нова техніка
Перший ударний безпілотний комплекс Bayraktar TB2 для Військово-морських сил поставлено в Україну,
– заявив Андрій Таран.
Він пояснив, що наразі відбуваються остаточні випробування комплексу в місці базування.
У Міністерстві розповіли, що після випробувань отримають:
- ефективне спостереження та прикриття узбережжя та акваторій Чорного і Азовського морів;
- можливість ураження надводних та наземних об'єктів супротивника високоточними засобами.
Що відомо про Bayraktar TB2?
- Це оперативно-тактичний безпілотний літальний апарат з великою тривалістю польоту.
- Він може нести керовані протитанкові ракети та авіаційні бомби.
- Розробку проєкту у 2000-х розпочала компанія Baykar Makina.
- Перший політ відбувся у 2009 році.
- Ці безпілотники продемонстрували свою ефективність під час бойових дій в Сирії, Лівії та Нагірному Карабаху.
Що цьому передувало
- 4 липня Володимир Зеленський заявив, що посилюється морська авіація України, адже Україна має отримати безпілотники Bayraktar. Про це розповів під час урочистих заходів в межах відзначення Дня ВМС Збройних Сил України.
- Попередньо відомо, що у 2019 році Україна закупила для ЗСУ і провела випробування турецьких ударних оперативно-тактичних БПЛА Bayraktar TB2.
- У 2020 році Україна мала придбати Туреччини 48 ударних безпілотників BayraktarTB2.