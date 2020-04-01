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      Перший транш МВФ становитиме 4 мільярди доларів, – Гетманцев

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      Перший транш МВФ , ймовірно, становитиме 4 мільярди доларів / volynnews.com

      Вже незабаром в Україну може надійти перший транш Міжнародного валютного фонду в межах нової кредитної програми. У Раді очікують, що він становитиме 4 мільярди доларів.

      Про можливість надходження грошей від МВФ розповів голова комітету Верховної Ради з питань фінансів та податкової політики Данило Гетманцев в ефірі "Радіо НВ".

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      За його словами, Україна отримала офіційний лист від МВФ, в якому йшлося: якщо всі умови (ухвалення земельного та банківського законів) будуть виконані, то гроші одразу надійдуть. Необхідне законодавство прийняли. Тому незабаром гроші фонду мають поповнити державний бюджет.

      За нашими підрахунками, це повинно прийти приблизно 4 мільярди доларів,
      – зазначив Гетманцев.

      Та додав, що відсоткова ставка за кредитом МВФ становить 2 – 3% річних. Тому держава зацікавлена в отриманні цих грошей. Вони мають поповнити Стабілізаційний фонд держави, тобто їх використовуватимуть на боротьбу з поширенням в Україні коронавірусу.

      На що витрачатимуть гроші зі Стабілізаційного фонду

      • підтримку лікарів;
      • вчителів;
      • пенсіонерів;
      • загалом людей, які втратили роботу через карантин;
      • допомогу українському бізнесу.

      Що відомо про допомогу МВФ

      • Напередодні Володимир Зеленський заявляв, що розмір першого траншу МВФ може скласти 1,7 – 2 мільярди доларів. А розмір кредитної програми має зрости з 5,5 до 8 мільярдів доларів.
      • У фонді гроші обіцяли перерахувати після того, як Україна виконає дві вимоги: ухвалить закон про ринок землі та банківський закон.
      • Верховна Рада 30 березня у першому читанні ухвалила так званий "антиколомойський" законопроєкт. А у ніч на 31 березня нардепи проголосували за закон про ринок землі.
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Бюджет 2020 Новини України Верховна Рада Гроші Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Данило Гетманцев Транш МВФ МВФ
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