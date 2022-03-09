З першого дня вторгнення Росії селище Антонівка під обстрілом: загинуло 6 осіб
Джерело:Херсонська міська рада
Селище Антонівка, що на Херсонщині, з першого дня вторгнення Росії в Україні перебуває під обстрілами. Через дії окупанта загинули 6 людей.
Відповідну інформацію розповів староста Антонівського старостинського округу Сергій Іващенко. Це трапилось 9 березня, на 14 день війни, яку Росія почала проти України.
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На Херсонщині селище обстрілюють з початку війни
14 днів тому селище Антонівка опинилося під обстрілом, 200 будинків мають різного ступеню пошкодження – десь зруйновані вщент, десь повилітали шибки. Загинуло шестеро антонівців,
– мовиться у повідомленні.
На жаль, жителі селища залишилися без газу, електроенергії, води й зв'язку.
Попередньо відомо, що багатьох людей евакуювали.
"Частина антонівців залишилася в обстріляному селищі. Як каже староста, люди не хотіли кидати напризволяще своє господарство, адже у багатьох були домашні тварини", – мовиться у повідомленні.
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