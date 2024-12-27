Є перший полонений із КНДР на Курщині, – розвідка Південної Кореї

Розвідники Південної Кореї підтвердили, що в Курській області Сили оборони України взяли в полон першого бійця КНДР. Утім, від українського Генштабу поки що немає офіційних даних.

Про це пише 24 Канал з посиланням на південнокорейське інформаційне агентство Yonhap.

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Що відомо про першого полоненого з КНДР

Про те, що Сили оборони могли захопити в полон солдата Кіма, українські телеграм-канали написали увечері 26 грудня. Це повідомлення на ранок 27 грудня підхопили ЗМІ.

Цікаво, що в телеграм-каналах наголошували: військові КНДР звикли виконувати накази за будь-яку ціну. Тож і гинуть пачками, не здаючись у полон.

Взяття північнокорейського солдата в полон пов'язують з діяльністю ССО у Курській області.

Завдяки обміну інформацією в режимі реального часу з розвідувальною організацією дружньої країни, ми підтвердили захоплення пораненого північнокорейського солдата і плануємо ретельно вивчити подальший розвиток подій,

– повідомила Національна розвідувальна служба Південної Кореї.

Імовірно, перший полонений із КНДР на Курщині / Фото t.me/the_warshal18

Портал "Мілітарний" додав, що група бійців ССО провела успішну операцію зі знищення ворога на Курському напрямку. Під час неї захопили полоненого з КНДР, а також БТР, оснащений протикумулятивним захистом.

Дату операції не називають. Але на офіційних сторінках Сил спеціальних операцій цієї інформації нема.

Натомість в ССО показали "записки рядового Джонга". Блокнот, який потрапив до рук наших спецпризначенців, розшифровують. Уже з'ясували, що кореєць розкрив своє перебування в Росії і нотував, як ловити дрон "на живця".