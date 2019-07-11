Першу книгу Гоголя у Лондоні продали за мільйони гривень: деталі

На лондонському аукціоні продали перше видання збірки Миколи Гоголя "Вечори на хуторі біля Диканьки" за 175 тисяч фунтів або понад 5,5 мільйонів гривень.

Продане на аукціоні видання твору Гоголя 1831 року — це перше видання автора, яке побачила широка публіка. Christie's відзначає, що всі доступні екземпляри свого першого невдалого твору "Ганц Кюхельгартен" Гоголь викупив і спалив., повідомляє ВВС Україна.

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Варто зазначити, що продали збірку у рамках торгів під назвою "Золотий вік російської літератури". Всього на продаж виставили понад 120 рідкісних друкованих видань з приватної європейської колекції, в тому числі твори Олександра Пушкіна, Федора Достоєвського та Івана Крилова.



Пимірник, який продали за 5,5 мільйонів гривень

Повний примірник "Вечорів на хуторі біля Диканьки" у двох томах з'являвся на торгах лише двічі. Одні з попередніх власників видання – князі Воронцови, про що свідчить нанесена на книгу монограма.

Загальний виторг за колекцію, за повідомленням аукціонного дому, склав 2,2 мільйона фунтів. Найдорожчим лотом стало перше видання роману Олександра Пушкіна "Євгеній Онєгін", за яке Christie's отримали 467,2 тисячі фунтів.



Найдорожчий лот ауціону

Хто такий Микола Гоголь?Це український письменник, який писав російською мовою. Він народився на Полтавщині, і згідно з сімейними переказами, походив із старовинного українського козацького роду. Після навчання у Ніжинській гімназії переїхав до Петербургу. Серд відомих творів – "Вечори на хуторі біля Диканьки", "Мертві душі", "Тарас Бульба" та "Вій".



Попри те, що Гоголя відносять до російської класики він завжди наголошував, що є українцем. Зокрема, Тараса Шевченка він називав "земляком". А при аналізі слів, ужитих Михайлом Максимовичем у російській та українській мовах. Другу з них Гоголь називає "нашою мовою", тобто фактично ідентифікує українську мову як рідну для себе і Максимовича.