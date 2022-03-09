Персонал ЗАЕС під тиском окупантів, від них забрали телефони, – очільник "Енергоатому"

Запорізьку атомну електростанцію захопили російські загарбники. Вони катують український персонал та вимагають робити те, що їм скажуть.

Очільник "Енергоатому" Петро Котін в ефірі 24 каналу розповів, що від людей забрали телефони. Штатних засобів зв'язку з ними немає.

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"На ЗАЕС працює наш персонал, він під тиском окупантів. Тиск, тому що вони зі зброєю в руках і з персоналом розмовляють так, ніби вони повинні виконувати їхні накази і робити все, що від них потребують", – сказав Котін

Він наголосив, що ситуація для працівників станції є дуже важкою.

У нас немає штатних засобів зв'язку з ними. У них забирають також мобільні телефони, в Енергодарі був відсутній зв'язок,

– додав очільник "Енергоатому".

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Радіаційний фон

Він також запевнив, що вдається отримувати інформацію щодо радіаційного фону, однак його вимірюють лише з ручних пристроїв.

"Вони показують, що наразі радіаційний фон на території станції – в допустимих межах", – зауважив Котін.

Петро Котін про ситуацію на Запорізькій та Чорнобильській АЕС: дивіться відео

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