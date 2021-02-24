У Перу від повені постраждали тисячі будинків: фото

24 лютого 2021 , 14:08
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Повінь у регіоні Перу Мадре-де-Діос пошкодила близько 4 тисячі будинків. Внаслідок цього без води та електрики залишилися понад 15 тисяч людей.

Джерело:

Floodlist

За словами міністра навколишнього середовища Перу Габріеля Кіхандрія, внаслідок повені постраждали кілька шкіл і медичних установ.

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Деталі стихійного лиха у Перу

  • Через негоду у будинках немає водопостачання та електропостачання.
  • Стихія пошкодила близько 3 тисячі гектарів посівів.
  • Найбільше постраждали райони – Пуебло-Вел'я, Лас-П'едрас, Лаберінто і Бока-Колорадо.
  • Збройні сили працюють з Національним інститутом цивільної оборони Перу для розподілу предметів першої необхідності. Мовиться про матраци, простирадла, кухонне приладдя, протимоскітні сітки та засоби особистої гігієни.

За даними, служби метеорології і гідрології Перу, річка Мадре-де-Діос перебуває на небезпечному рівні.

Зверніть увагу! Рівень води у річці є високим тривалий час. 19 січня Мадре-де-Діос вже виходила з берегів, через проливний дощ. Повінь пошкодила будинки та інфраструктуру.


Повінь у Перу / Фото Minam Peru