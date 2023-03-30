Буде довго і страшно, але не в нас, – в ОПУ відповіли на заяви Пєскова про "затяжну війну"

В мережі оприлюднили запис зі словами прессекретаря Кремля Дмітрія Пєскова з попередженнями, мовляв, все стане важче в контексті війни. Однак він не попередив, де саме буде довго, тяжко і страшно.

В Україні війна закінчиться, однак часи смути, часи економічного, соціального, культурного занепаду ще довго пануватимуть в Росії. Про це 24 Каналу повідомив радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк.

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“Це все буде тривати довго і з дуже тяжкими наслідками, але все це буде суто в Росії”, – відповів на слова Пєскова Подоляк.

Внутрішня війна в Росії

Радник голови Офісу Президента наголосив, що Україна працює над фіналізацією війни на своїй території. Однак одразу після цього почнеться другий етап війни, але уже проти Росії. Мовиться про внутрішню війну в Росії.

Багато людей ображених, багато людей зі зброю, багато людей з кримінальними нахилами, які були звільнені з тюрем, розпад державної силової вертикалі, страх російської еліти, яка буде йти в тінь – і почнуться внутрішні величезні бунти, заворушення й конфлікти з використанням стрілецької зброї,

– додав політик.

Він вважає, що ближче до фіналу війни, тим більше з'являтиметься подібних до слів Пєскова "одкровень" у Росії.

Агресор отримає своє покарання

Подоляк звернув увагу, як виглядає і говорить сам Пєсков: "вальяжно сидить і говорить "ето, вотето. Довго їх будєм мародьоріть, вони просто на калєнях будуть повзать…"". Така людина точно повинна понести покарання.

"Вони мають побачити реальний світ. Оця вся "вальяжність" зникне моментально. Ми маємо побачити, які вони насправді. "Труслівиє, боющеяся, ходячіє пад сєбя субєкти, от страху умірающіє"", – сказав Подоляк.

За словами радника глави ОПУ, зараз Росія заходить в смутні для себе часи. Причиною цьому стає величезна кількість внутрішніх конфліктів і смертей.

Росії потрібно це усвідомити. В її справи ніхто втручатися не буде, окрім, можливо, Китаю, але вже як глобального господаря території Росії, додав Подоляк.

Повне інтерв'ю з Михайлом Подоляком: дивитись відео

Голодне майбутнє Росії

Політик наголосив, що санкції дуже потужно впливають на Росію, яка зараз є вигнанцем з глобальних економічних ринків. Вона демпінгує ціни, втрачає суттєві прибутки для особистих кишень і для державного бюджету. Ба більше, з урахуванням усіх витрат на війну така ситуація суттєво б'є по їхніх соціальних зобов'язаннях перед населенням.

Вони й так там жили "впроголодь" в багатьох регіонах. А зараз вони в принципі перейдуть на траву, як у КНДР. Тобто "північна кореїзація" Росії очевидна,

– додав спікер.

Він повідомив, що Росія і так була мізерною долею в глобальній економіці, а сьогодні її немає там як суб'єкта.

Україна подолає свої проблеми, але Росія – ні

Україна розуміє і свою внутрішню ситуацію. Михайло Подоляк наголосив, що наша держава зараз перебуває у війні, структура економіки постраждала, особливо експортні галузі, мовиться про втрату 2 – 3 мільярдів доларів щомісяця. До того ж 130 мільярдів гривень щомісяця Україна витрачає безпосередньо на війну.

За повідомленнями політика, Україна зараз практично все, що має, витрачає на війну. І в цьому плані надзвичайно допомагають українські союзники, які підтримують економіку.

Але ми розуміємо, що це буде під час війни. А для Росії це буде і після війни зокрема. Розумієте різницю?,

– наголосив мовець.

Він повідомив, коли Україна виграє війну, вона стане дуже привабливою для інвестицій. Однак в Росії ситуація інша – вони мали накопичений фонд "благосостоянія", якого зараз немає. В них немає перспективи, бо держава, що є агресором і програє війну, буде знецінена в будь-якому сенсі.

Економіки нема, грошей нема, сировина демпінгова, Китай чи інші країни домінують. Може там буде Індія, ще якісь країни. І Росії як держави, на яку треба звертати увагу, немає. І це – феноменальний результат цієї війни буде,

– додав Подоляк.

Однак він акцентував, що після війни Україні не варто поводитися, як після розпаду СРСР і не зважати на загрози з боку Росії. Її потрібно постійно тримати за залізною завісою із величезною кількістю обмежень.

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