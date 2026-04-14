Зеленський відповів, чи готовий до зустрічі з Мадяром

Володимир Зеленський заявив, що готовий до зустрічі із майбутнім прем'єр-міністром Угорщини Петером Мадяром. Вони можуть зустрітись щойно угорський політик буде готовий до цього.

Про це президент України повідомив на спільному брифінгу з канцлером Німеччини 14 квітня.

Чи можлива зустріч Зеленського і Мадяра?

Президент Зеленський не відкидає зустріч із новообраним угорським прем'єром Петером Мадяром. Він запевнив, що готовий до діалогу і він можливий, коли до нього буде готова угорська сторона.

Зеленський зазначив, що німецький канцлер Фрідріх Мерц запропонував їхати до Європи через Німеччину. Водночас Україна пропонує свій транспорт.

А ми пропонуємо наш транспорт. Правда, це 11 – 12 годин, але з радістю,

– додав лідер України.

Що можуть обговорити сторони?