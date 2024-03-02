Весело щось обговорювали за вечерею: Сіярто похизувався спільним відео з Лавровим
Петер Сіярто похизувався кадрами, як він весело щось обговорював з російським міністром Сєргєєм Лавровим. На опублікованому відео можна помітити, як політики щось активно обговорюють й сміються.
Міністр закордонних справ Угорщини опублікував відео з Лавровим на своїх сторінках у соцмережах. До слова, у мережі звернули увагу, що Сіярто та Лавров разом вечеряли у п'ятницю, 1 березня, коли у Росії ховали Олексія Навального, передає 24 Канал.
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Весело щось обговорювали
Сіярто похизувався кадрами, як він щось обговорював та й, вочевидь, весело проводив час з російським міністром Лавровим.
Сіярто та Лавров на вечері: дивіться відео
Як пише RMF FM, ця зустріч відбулася в Анталії. Як анонсував раніше президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, 1 – 3 березня в Анталії відбудеться форум, головна тема якого "Просування дипломатії в часи потрясінь". На нього запрошували глав держав і урядів, міністрів, дипломатів, лідерів бізнесу, науковців, а також представників молоді та засобів масової інформації.
До слова, в Угорщині також не зробили офіційної заяви щодо смерті Навального. Єдиним угорським політиком, який прокоментував смерть російського "опозиціонера", став Жорт Немет – голова парламентського комітету у закордонних справах. Він раніше критикував Росію та Владіміра Путіна. Водночас Орбан на засіданні уряду 1 березня заявив, що "шовініст не заслуговує на повагу в угорському парламенті". Так він відреагував на пропозицію опозиційних депутатів вшанувати Навального хвилиною мовчання.
Навального поховали у Москві
- Олексія Навального ховали у Москві 1 березня. На церемонію прощання з політиком прийшли сотні, а то й тисячі росіян. Побоюючись "чогось", Кремль відправив до храму та на кладовище чимало силовиків, а на дахах будівель навіть сиділи снайпери.
- Однак не минулося й без "проблем". Так, рідним спочатку в морзі не віддавали тіло. Їм довелося чекати майже 2 години.
- Церемонія прощання та похорон відбувалися дуже швидко, однак росіяни стояли у чергах до ночі, щоб покласти квіти на могилу Навального та вшанувати його пам'ять.
- На похороні Навального росіяни почали вигукувати різні гасла. Зокрема, вони скандували "Ні війні", "Українці – хороші люди" та "Путін – вбивця". У мережі повідомляли, що деяких людей, які скандували, затримали.