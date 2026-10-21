Путін береже свою резиденцію, а Петербург під ударами: чому Росії бракує "Панцирів"

Українські безпілотники продовжують атакувати важливі об'єкти поблизу Санкт-Петербурга, зокрема нафтову, портову та логістичну інфраструктуру. Водночас Росія зосередила значно більше засобів протиповітряної оборони навколо Москви та резиденції Володимира Путіна на Валдаї, хоча його рідне місто також потребує захисту.

Військовий оглядач Денис Попович в ефірі 24 Каналу пояснив, чому російська ППО настільки нерівномірно розподілена між стратегічними об'єктами. На його думку, Кремлю доводиться обирати, які райони прикривати насамперед, і цей вибір створює додаткові можливості для українських ударів.

Петербургу бракує "Панцирів"

Під час останніх атак на Санкт-Петербург та його околиці під загрозою опинилися одразу кілька напрямків російської інфраструктури. Серед об'єктів, про які повідомляли під час нальотів, були нафтовий термінал, портові потужності, дата-центр та об'єкти цифрових сервісів. Водночас масштаби пошкоджень кожної з цих цілей наразі достеменно невідомі.

Особливу увагу привернула кількість позицій зенітних ракетних комплексів "Панцир" у різних регіонах Росії. За даними, наведеними під час розмови, навколо Москви налічують понад 98 таких позицій, на Валдаї – понад 31, а поблизу Санкт-Петербурга – лише дві та ще вісім підготовлених земляних насипів.

Така різниця виглядає особливо помітною з огляду на статус Петербурга, який залишається одним із найважливіших російських міст.

Санкт-Петербург – це батьківщина Путіна. Він там народився, це його рідне місто. Крім того, воно вважається другою столицею Російської Федерації. Північною столицею, як вони її називають,

– розповів Попович.

Важливе значення має й те, що комплекси "Панцир" призначені, зокрема, для протидії безпілотникам. Росія модернізувала ці системи для боротьби із сучасними повітряними загрозами, тому їхню невелику кількість навколо Петербурга не можна пояснити непридатністю для таких завдань.

Причин слабшого прикриття міста військовий оглядач назвав дві. Насамперед Росії загалом бракує зенітних комплексів, щоб одночасно захищати важливі підприємства, військові об'єкти, міста та позиції армії. Крім того, Кремль надає перевагу Москві, намагаючись максимально обмежити наслідки війни для жителів столиці.

Час від часу вони все ж відчувають наслідки війни, відбуваються прориви українських дронів до Москви. Але завдання Кремля – зробити так, щоб ці наслідки відчувалися якомога менше,

– зазначив військовий оглядач.

Для російського керівництва столиця залишається головним напрямком захисту, навіть попри те, що українським безпілотникам іноді вдається прориватися крізь її ППО. Через обмежену кількість комплексів російське командування не може забезпечити однакову щільність протиповітряної оборони навколо всіх великих міст.

Путін прикриває Валдай

Другим пріоритетом російського керівництва Попович назвав Валдай, де розташована одна з резиденцій Володимира Путіна. Значну кількість позицій ППО в цьому районі він пов'язує насамперед із необхідністю захищати самого диктатора.

Зосередження дефіцитних комплексів біля президентської резиденції скорочує можливості прикриття інших районів Росії та військових позицій на фронті. Санкт-Петербург, попри своє значення для російської економіки, виявився серед міст, які мають значно менше засобів захисту.

Українські атаки по району Петербурга охоплюють різні типи об'єктів. Удари по нафтовій, транспортній та цифровій інфраструктурі змушують російську сторону враховувати загрози одразу для кількох важливих галузей.

Хочеться продовження, особливо на тлі цих історій, які пов'язані з Дональдом Трампом. Вони суто політичні, передвиборчі,

– висловився Попович.

Водночас військовий оглядач не береться прогнозувати, як зміниться позиція американського президента після голосування 3 листопада. Він допускає, що ставлення самого Трампа до України може й не покращитися, тому важливим залишається пояснення українських дій міжнародній аудиторії.

Володимир Зеленський уже активно порушує ці питання в інтерв'ю іноземним виданням, зокрема Bloomberg. Україна намагається донести до американського суспільства свою позицію щодо ударів по російській території та необхідності послаблювати можливості Кремля продовжувати війну.

Якщо ми вже намагаємося тримати інформаційний порядок денний та ініціативу в цьому сенсі, то потрібно й далі розповідати про все, що відбувається навколо цих випадків, закордонним ЗМІ,

– пояснив військовий оглядач.

Попович вважає, що така робота допомагає Україні зберігати підтримку американського суспільства, яке, за його оцінкою, загалом схвально ставиться до ударів по російських НПЗ та інших важливих об'єктах. Він переконаний, що Україна має продовжувати ці атаки й водночас пояснювати їхнє значення західним партнерам.

Попович про удари по Петербургу: дивіться відео