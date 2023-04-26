У Петербурзі чоловіки почали отримувати повістки із погрозами, – ЗМІ

У Росії часткова мобілізація хоч і призупинена офіційно, отримувати повістки чоловіки продовжують. Ба більше, тепер вони надходять із погрозами.

Кажуть, що застосовуватимуть "обмежувальні заходи" у разі неявки до військкомату. Чоловіки діляться своїм "болем" у телеграм-каналах, їх підхопили російські ЗМІ.

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Так, у повістці, підписаній військкомом Виборзького району Петербурга, йдеться, що 21-річному призовнику потрібно з'явитися у військкомат Виборзького району Петербурга вранці 28 квітня "для проходження медичного огляду".

Увага! У разі неявки до військового комісаріату у встановлений термін, щодо вас будуть введені обмежувальні заходи,

– значиться на штампі в правому нижньому кутку документа.



Чоловік показав повістку з погрозами / Фото російські ЗМІ

Темпи мобілізації в Росії

Раніше начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов, що у Росії в середньому в місяць мобілізують по 20 тисяч людей. При цьому з офіційно призваних близько 120 тисяч не перекинуті до України.

Зауважимо, що 1 квітня розпочався весняний призов, під час якого, згідно з Путінськими нововведеннями, почнуть надсилати повістки в електронному вигляді.