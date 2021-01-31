У Петербурзі ціла армія ОМОНу відтіснила людей від будівлі міського парламенту

У Росії 31 січня поновили акції протесту на підтримку опозиціонера Олексія Навального. Мітингувальники у Петербурзі дійшли до Маріїнського палацу, де засідає міський парламент.
Джерело: РБК
За підрахунками очевидців, під палацом зібралися понад 1000 людей.
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Розгін мітингувальників у Петербурзі
Протестувальники в Петербурзі дійшли до будівлі парламенту через 2,5 години після початку акції. На шляху до Маріїнського палацу людей весь час затримували силовики. Коли ж протестувальники таки прибули до місця призначення, їх почала відтісняти ціла армія ОМОНу.
Спочатку люди вийшли на тротуар перед палацом, проте пізніше силовики відтіснили їх. Присутніх видавили від парадного входу, потім – в довколишній провулок Антоненко і на набережну річки Мойки.
Но одному з відео, яке з'явилося у мережі, видно як до будівлі міського парламенту бігли бійці Росгвардії.
Бійці Росгвардії біжать до будівлі парламенту Петербурга: дивіться відео
У Петербурзі ОМОН відтіснив людей від будівлі міського парламенту / Фото РБК
Протести у Росії: головне
- Протести у російських містах спалахнули 23 січня. Тоді на вулиці вийшло понад 100 тисяч росіян. Найбільше людей мітингували у Москві.
- Традиційно силовики масово затримували та били людей. За інформацією правозахисників, тоді затримали понад 3,8 тисячі протестувальників. Натомість демонстранти відповідали ОМОНівцям сніжками.
- Протести поновилися за тиждень – 31 січня. Цього разу у хід пішли не лише кийки, але й сльозогінний газ, електрошокери та навіть табельний пістолет.
- Станом на 31 січня 12:00 силовики вже схопили понад 900 протестувальників.