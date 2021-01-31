У Петербурзі ціла армія ОМОНу відтіснила людей від будівлі міського парламенту

У Росії 31 січня поновили акції протесту на підтримку опозиціонера Олексія Навального. Мітингувальники у Петербурзі дійшли до Маріїнського палацу, де засідає міський парламент.

Джерело: РБК

За підрахунками очевидців, під палацом зібралися понад 1000 людей.

Важливо Протести на підтримку Навального: у Росії почали масово затримувати людей – фото, відео

Розгін мітингувальників у Петербурзі

Протестувальники в Петербурзі дійшли до будівлі парламенту через 2,5 години після початку акції. На шляху до Маріїнського палацу людей весь час затримували силовики. Коли ж протестувальники таки прибули до місця призначення, їх почала відтісняти ціла армія ОМОНу.

Спочатку люди вийшли на тротуар перед палацом, проте пізніше силовики відтіснили їх. Присутніх видавили від парадного входу, потім – в довколишній провулок Антоненко і на набережну річки Мойки.

Но одному з відео, яке з'явилося у мережі, видно як до будівлі міського парламенту бігли бійці Росгвардії.

Бійці Росгвардії біжать до будівлі парламенту Петербурга: дивіться відео

У Петербурзі ОМОН відтіснив людей від будівлі міського парламенту / Фото РБК

Протести у Росії: головне

Протести у російських містах спалахнули 23 січня. Тоді на вулиці вийшло понад 100 тисяч росіян. Найбільше людей мітингували у Москві.

Тоді на вулиці вийшло понад 100 тисяч росіян. Найбільше людей мітингували у Москві. Традиційно силовики масово затримували та били людей. За інформацією правозахисників, тоді затримали понад 3,8 тисячі протестувальників. Натомість демонстранти відповідали ОМОНівцям сніжками.

За інформацією правозахисників, тоді затримали понад 3,8 тисячі протестувальників. Натомість демонстранти відповідали ОМОНівцям сніжками. Протести поновилися за тиждень – 31 січня. Цього разу у хід пішли не лише кийки, але й сльозогінний газ, електрошокери та навіть табельний пістолет.

Цього разу у хід пішли не лише кийки, але й сльозогінний газ, електрошокери та навіть табельний пістолет. Станом на 31 січня 12:00 силовики вже схопили понад 900 протестувальників.