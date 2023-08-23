У Петербурзі вантажівка росгвардії зім'яла під собою легковик: є загиблі окупанти

Окупанти продовжують самоліквідуватися. Цього разу до Кобзона вирушили представники розгвардії після того, як їхня вантажівка потрапила в ДТП на під’їзді до Петербурга.

Інцидент з росгвардійцями стався ввечері 22 серпня на кільцевій дорозі Петербуга (КАДі). Відомо, що троє російських військових загинули та ще троє постраждали, повідомляють російські ЗМІ.

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І себе вбили, і авто інших росіян пошкодили

Відбулося зіткнення вантажівки, що перевозила людей, і двох легковиків. На кадрах із соцмереж видно, що вантажний автомобіль буквально переїхав один із легковиків. Ба більше, машина росгвардії зім'яла кузов цивільного авто. Окупанти кажуть, що аварія сталася через колесо вантажівки, яке луснуло.



Вантажівка росгвардії буквально переїхала один із легковиків / Фото з соцмереж

У росгвардії вже підтвердили загибель своїх військових. Родини загиблих мають отримати якусь підтримку: чи це будуть добрі слова, чи гроші – не вказується. А постраждалим повинні допомогти з лікуванням.

Додамо, що на місці ДТП утворився кількакілометровий затор. Адже перекинута вантажівка зайняла велику частину шляху. Крім того, дорогою розкидало тіла загиблих окупантів. Тому іншим авто довелося це все об'їжджати спеціальною смугою.

Чи загинув хтось із цивільних – наразі інформації немає. За фактом інциденту триває перевірка. Фахівці встановлюють обставини події.

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Схожа ДТП з окупантами в Криму

На початку липня в Севастополі на площі Захарова військова вантажівка окупантів врізалася в 10 автомобілів, тролейбус і збила людину на самокаті. Також була інформація, що вона переїхала один із легковиків.

Відомо, що загинув чоловік, який їхав на самокаті. Крім того, водій авто потрапив до лікарні у важкому стані.

Причина ДТП – у військової вантажівки "Урал" відмовили гальма.

Військова вантажівка окупантів переїхала легковик у Криму / Фото "Кримський вітер"