Люди хочуть роздільних за статтю вагонів: петиція менш ніж за місяць набрала 25 тисяч голосів

На сайті Кабміну 15 травня з'явилася петиція, у якій запропонували створити у потягах роздільні вагони для жінок і чоловіків. Хоч до кінця збору підписів залишилось 73 дні, вона уже набрана необхідну кількість голосів.

Станом на 3 червня під петицією за таку ідею підписався 25 031 українець з 25 тисяч необхідних. Тож тепер на неї повинні були б дати відповідь. Однак в Укрзалізниці це зробили раніше.

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Робота над роздільними купе уже ведеться

23 травня, трошки більше ніж через тиждень після створення петиції, в Укрзалізниці зазначили, що роздільним купе таки бути. Як заявив голова правління Укрзалізниці Євген Лященко, безпека пасажирів незалежно від гендеру є фундаментальним пріоритетом.

Однак перед прийняттям рішення щодо масштабування "жіночих купе", їх впровадження тестуватимуть протягом кількох місяців. Від реального попиту та відгуків залежатимуть подальші рішення.

Окрім того, для їхнього впровадження розробляються IT-рішення, а також будуть внесені відповідні зміни до нормативних актів. Також у компанії проводяться консультації з юристами, міжнародними та українськими громадськими організаціями.

На першому етапі послугу з купівлі квитків у жіночі купе можливо реалізувати тільки через власний мобільний застосунок Укрзалізниці,

– зазначили у компанії.

Ба більше, у компанії працюють і над покращенням загальної безпеки громадян. Так, у нових та модернізованих вагонах з'являться камери відеоспостереження та кнопки виклику провідника.

Безпека українців — незалежно від гендеру — є нашим фундаментальним пріоритетом, особливо в період повномасштабної війни. … Ми віримо в комплекс заходів, де тривожні кнопки та сигналізація в купе, відеоспостереження, посилене патрулювання і невідворотне покарання за будь-який доведений прояв домагань відіграватимуть ключову роль у викоріненні цього явища,

– сказав Євген Лященко.

Наразі ж вже 15% вагонів, а це усі нові та модернізовані вагони, що курсують Україною, оснащені камерами відеоспостереження та кнопками виклику провідника.

Що запропонували у петиції

Авторка петиції Ольга Ожогіна запропонувала створити у потягах, що їдуть довше шести годин, не лише жіночі вагони, а й чоловічі. Це зумовлено не лише безпекою громадян, що тривалий час можуть одні подорожувати у компанії незнайомих людей, а й комфортом.

На довгих маршрутах, коли є необхідність сну у купейних чи плацкартних вагонах, пасажири можуть мати можуть відчувати дискомфорт через пасажирів протилежної статі. Непоодинокі випадки неприйнятної поведінки такі як нав'язлива поведінка, умисні дотики до інших пасажирів тощо. … Окрім того, як жінки, так і чоловіки можуть відчувати потребу змінити одяг, що зробити у присутності представника іншої статі неможливо,

– зазначила Ольга Ожогіна.

Окрім того, вона запропонувала ввести нову функцію при купівлі квитка на потяг, а саме додати фільтр "стать". Це б дозволило пасажирам одразу бачити, люди якої статі з ними перебуватимуть тривалий час у купе