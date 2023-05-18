Українці вимагають роздільних вагонів для жінок і чоловіків: петиція з'явилася на сайті Кабміну

У багатьох державах світу існують окремі вагони для жінок у метро та потягах. Таку ж практику українці запропонували впровадити й у нашій державі, задля чого створили відповідну петицію на сайті Кабміну.

Авторка петиції Ольга Ожогіна, яку підтримали ГО "Дівчата" та спільнота "Жіноцтво", запропонувала створити не лише вагони для жінок, а й для чоловіків, які існуватимуть разом зі спільними. При цьому такі вагони українці хочуть бачити у потягах, що прямують маршрутом довше шести годин.

Цікаво Укрзалізниця тепер аналізує відгуки пасажирів за допомогою ChatGPT

Не лише окремі вагони

Окрім того, жінка запропонувала ввести нову функцію при купівлі квитка на потяг. На її думку, яку поділяють підписанти петиції, доречно було б додати фільтр "стать" під час купівлі квитка.

У випадку відсутності місць у "змішаних" вагонах реалізувати квитки в окремі вагони для осіб обох статей. Для ідентифікації статі додати фільтр "стать" під час купівлі квитка,

– зазначила авторка петиції.

Варто зазначити, що петицію жінка створила 15 травня, і лише за неповних три дні, станом на 15:40 18 травня, вона вже зібрала 6 599 голосів з 25 тисяч необхідних. При цьому серед підписантів є не лише жінки, а й чоловіки.

Навіщо це потрібно

Оскільки АТ "Укрзалізниця" є державним підприємством, просимо впровадити окремий вагон для жінок та чоловіків для створення безпечних та психологічно комфортних умов для перевезень, згідно із пунктом 6 Статуту підприємства,

– підкреслила у своєму обґрунтуванні авторка петиції.

Окрім першочергової причини створення таких вагонів, авторка звернула увагу й на комфорт пасажирів. Адже на довгих маршрутах, коли потрібно не раз переодягнутися та заснути у компанії невідомих людей у купейних чи плацкартних вагонах, пасажири можуть відчувати дискомфорт через людей протилежної статі.

Звісно, наголосила Ольга й на непоодиноких випадках неприйнятної поведінки, а також зґвалтуваннях, що траплялися у потягах не раз.

Непоодинокі випадки неприйнятної поведінки, такі як нав'язлива поведінка, умисні дотики до інших пасажирів тощо. Зокрема, відомі навіть випадки зґвалтування у купейних вагонах,

– зазначила Ольга Ожогіна.

Відтак виділення на весь потяг бодай одного окремого вагону для жінок і одного для чоловіків, на її думку, змогло б довготривалу подорож зробити не лише безпечнішою, а й комфортною. А значить, запобігти негативному досвіду пасажирів.